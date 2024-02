Banner gegen Rassismus in Duisburg direkt heruntergerissen

Die Geschäftsführung der Evangelischen Dienste Duisburg mit Ulrich Christofczik (l.), Petra Rathofer und Christian aus dem Moore zeigen mit einem Banner an der Einfahrt zum Hauptsitz in Meiderich Flagge für Toleranz und Nächstenliebe und gegen Rassismus.

Duisburg Die Evangelischen Dienste Duisburg zeigen an Einrichtungen Flagge gegen Rassismus und lassen sich von einem traurigen Vorfall nicht entmutigen.

Bei den Evangelischen Diensten Duisburg (EDD) arbeiten Menschen aus mehr als 50 Nationen. Deshalb ist es für die EDD nach eigenen Angaben selbstverständlich, sich in diesen Tagen klar zu positionieren und Haltung zu zeigen: für Nächstenliebe, Toleranz und Demokratie – gegen Rassismus und jede Form von Ausgrenzung. Zu diesem Zweck ist ein Banner mit eben diesem Motto produziert worden, das an allen Einrichtungen in Duisburg hängt – auch an der Einfahrt zum Hauptsitz der EDD an der Bonhoefferstraße in Meiderich. Bereits über Nacht wurde dieses Banner heruntergerissen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Traurig, aber wahr: Die EDD hatten sich darauf eingestellt. Das Gute: Es gibt genügend Banner auf Vorrat. Das Banner werde notfalls immer wieder erneuert, heißt es. Gleichzeitig ist im Internet und in den sozialen Medien ein Statement veröffentlicht, das die klare Haltung in Worte fasst – mit einer Aufforderung, aktiv und gemeinsam für diese Werte einzustehen.

Evangelische Dienste Duisburg: Banner gegen Rassismus

„In unserer Wertekultur ist die Nächstenliebe einer der Grundpfeiler“, betonen die Verantwortlichen der Evangelischen Dienste Duisburg. „Jegliche Form von Rassismus, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit ist damit absolut unvereinbar. Wir setzen uns aktiv gegen jegliche Ausgrenzung ein, denn wir bekennen uns zu Diversität und Chancengleichheit. Jeder Mensch wird von uns vorurteilsfrei behandelt und wertgeschätzt – unabhängig von Geschlecht und geschlechtlicher Identität, sexueller Orientierung, Nationalität und ethnischer Herkunft, Religion und Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sozialen Wurzeln.“

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg