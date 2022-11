Bald Standard: So funktioniert der Sporttest an Grundschulen

Zweitklässler von sechs Grundschulen wurden in Duisburg auf ihre Fitness getestet. Dazu gehörte auch, wie viele Sit-ups sie schaffen. Maggie Rompe-Franzen, links, und Franca Wolf vom Stadtsportbund, helfen Sara und ihren Mitschülern an der Grundschule Marienstraße in Duisburg-Homberg.