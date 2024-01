Eine entgleiste Bahn am Pollmannkreuz am frühen Dienstagmorgen in Duisburg-Marxloh hatte später auch Folgen für den Linienbetrieb. Details sollen laut DVG folgen. (Symbolbild)

ÖPNV Bahn am Pollmannkreuz in Marxloh entgleist – erste Details

Duisburg Eine Bahn ist am frühen Dienstagmorgen am Pollmannkreuz in Duisburg-Marxloh entgleist. Was die DVG zu dem Vorfall bisher bekanntgegeben hat.

Am Pollmannkreuz in Marxloh ist eine Bahn am frühen Dienstagmorgen gegen 3.40 Uhr entgleist. Dabei handelte es sich nach Angaben der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) um ein Fahrzeug, das Eis von den Oberleitungen befreit. Der Vorfall sei beim Umsetzen passiert, teilte DVG-Sprecher Thomas Kehler in einer ersten Stellungnahme mit. Die Strecke musste gesperrt werden.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Details zur genauen Ursache sind aktuell noch nicht bekannt, ebenso wie die Folgen für den später startenden Linienbetrieb. Nur so viel: Die Bahnen können laut Kehler seit 8.15 Uhr wieder fahren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg