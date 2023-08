Bagger beschädigt Oberleitung: Verspätungen auf der U79

Wegen eines Schadens an der Oberleitung musste die U79-Linie am Dienstagnachmittag in Duisburg zwischen den Haltestellen Platanenhof und Grunewald Betriebshof getrennt werden.

Wegen eines Schadens an der Oberleitung in Duisburg ist es am Dienstagnachmittag zu Verspätungen auf der U79-Linie gekommen. Nach Angaben der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) trat die Störung gegen 15.30 Uhr ein. Ein Bagger hatte demnach die Oberleitung beschädigt. Die Linie musste zwischen den Haltestellen Platanenhof und Grunewald Betriebshof getrennt werden.

Laut DVG wurde für die Störung, die erst um 19 Uhr behoben war, ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Außerdem seien die Fahrgäste gebeten worden, auf die parallel verlaufende Buslinie 930 auszuweichen, da ab den Haltestellen Platanenhof und Grunewald Betriebshof wieder Bahnen fahren konnten.

