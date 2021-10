Bärbel Bas aus Duisburg zur Bundestagspräsidentin gewählt

Applaus für Bärbel Bas, die neue Bundestagspräsidentin, direkt nach der Verkündung des Abstimmungsergebnisses am Dienstagmittag im Parlament.

Duisburg. Der Bundestag hat Bärbel Bas zur Präsidentin des Parlaments gewählt. So viele Stimmen erhielt die Duisburgerin bei der konstituierenden Sitzung.

Eine Duisburgerin schreibt Stadt-, Parlaments- und BRD-Geschichte: Bärbel Bas ist die neue Präsidentin des Bundestags und bekleidet somit fortan das zweithöchste Staatsamt nach dem Bundespräsidenten. Bei der konstituierenden Sitzung des Bundestags hat am Dienstag eine deutliche Mehrheit der 736 Abgeordneten die 53 Jahre alte Sozialdemokratin aus Duisburg-Neudorf gewählt.

Um 13.28 Uhr gab der Vorgänger der neuen Bundestagspräsidentin, Wolfgang Schäuble (CDU), unter der Reichstagskuppel das Ergebnis der etwa 25-minütigen geheimen Wahl bekannt: Mit „Ja“, also für die einzige Nominierte Bärbel Bas, hatten 576 der 736 Abgeordneten gestimmt. Gegen die SPD-Politikerin votierten 90 Mitglieder des 20. Deutschen Bundestages, 58 enthielten sich (bei insgesamt 724 gültigen Stimmen).

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) nimmt Wahl „von Herzen gerne an“

Nachdem Schäuble vom Applaus der Abgeordneten unterbrochen worden war und die Auserwählte sich in der ersten Reihe der SPD-Fraktion erhoben hatte, fuhr der Alterspräsident fort: „Ich frage Sie: Nehmen Sie die Wahl an?“ Und die großgewachsene Frau im roten Sakko antwortete mit fester Stimme und großer Freude im Gesicht: „Ich nehme die Wahl von Herzen gerne an.“ Worauf Schäuble ihr die Sitzungsleitung übergab und das Wort erteilte: „Frau Präsidentin, bitte übernehmen Sie das Amt.“

Die neue Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) bei der Rede nach ihrer Wahl – an ihrem künftigen Arbeitsplatz auf dem Podium. . Foto: Michael Kappeler / dpa

Bas ist somit erst die dritte Frau in diesem Amt – nach Annemarie Renger (SPD, 1972–1976) und Rita Süßmuth (CDU, 1988–1998). Was sie gleich zu Beginn ihrer etwa 15-minütigen Rede an ihrem neuen Arbeitsplatz unter der Reichstagskuppel, auf dem Podium im Plenarsaal, thematisierte:

Bas begrüßte Süßmuth auf der Besuchertribüne und erinnerte an Renger, die sich sich seinerzeit noch selbst fürs Amt empfehlen musste. „Ich habe nicht selbst den Finger gehoben“, so Bas, „aber im richtigen Moment ,ja’ gesagt. Als Zeitenwende empfinde ich meine Wahl dennoch.“ Nur drei Bundestagspräsidentinnen seit 1949 – „ruhmreich ist das nicht“, kritisierte die Neue. Die Verantwortung sei im Herzen der Demokratie noch nicht gleich verteilt – daran arbeite ich.“

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas: SPD-Fraktion nominierte 53-Jährige fast einstimmig

Im Vorfeld der ersten Sitzung des neu gewählten Bundestages hatte die SPD-Bundestagsfraktion Bärbel Bas fast einstimmig nominiert. Auf die die bisherige Gesundheitspolitikerin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende entfielen bei einer Abstimmung in der SPD-Fraktionssitzung am Dienstag 193 von 194 Stimmen bei einer Enthaltung, wie ein Fraktionssprecher am Morgen mitteilte.

Das ist Bärbel Bas:

Ein Foto mit der neuen Bundestagspräsidentin: Die Duisburger SPD-Politikerin Bärbel Bas am Dienstag vor ihrer Wahl im Bundestag – wie fast immer in einem roten Oberteil. Die Farbe ihrer Partei trägt Bärbel Bas als Markenzeichen. Links im Bild: der neue Abgeordnete Felix Banaszak (Grüne), einer von fünf Duisburger Bundestagsabgeordneten. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Bärbel Bas aus Duisburg, hier mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, ist die neue Bundestagspräsidentin. Eine Mehrheit der 736 Bundestagsabgeordneten hat bei der konstituierenden Sitzung für die von der SPD-Fraktion vorgeschlagene Gesundheitspolitikerin gestimmt. Foto: Tobias Schwarz / AFP

(mit dpa)

