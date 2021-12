Bändchen-Lösung für Handel und Weihnachtsmarkt in Duisburg

Duisburg. Um die 2G-Kontrollen im Handel und auf dem Weihnachtsmarkt zu vereinfachen, führt Duisburg eine Bändchenlösung ein. So soll es funktionieren.

Um in der Innenstadt die 2G-Kontrollen zu erleichtern, führt Duisburg für den Handel und den Weihnachtsmarkt dort eine Bändchenlösung ein. Das Konzept wird schon ab Samstag angewandt.

Die kostenfreien Bändchen sollen in verschiedenen Geschäften gegen die Vorlage eines Impf- oder Genesennachweises ausgegeben werden. Das Ziel: Die Kontrollen im Einzelhandel und auf dem Weihnachtsmarkt sollen so vereinfacht werden. Für die Kunden und Besucher soll das ständige Kramen nach Nachweisen und Ausweisdokumenten wegfallen.

Bändchenlösung für Handel und Weihnachtsmarkt: So funktioniert es

Die Details: Die Bändchen werden zunächst an „Ankerpunkten“ im Forum, an der Galeria (Kaufhof), dem Knüllermarkt und bei der Spielwarenhandlung Roskothen zu den üblichen Öffnungszeiten ausgegeben. Mitarbeiter von Duisburg Kontor verteilen die Bänder darüber hinaus auf dem Weihnachtsmarkt. Sie gelten dann jeweils für den laufenden Tag.

Die Erkennungszeichen sind ein freiwilliges Angebot. Neben den Bändchen ist auch weiterhin die individuelle Ausweisung via Impfpass- oder Zertifikat auf dem Smartphone in Verbindung mit einem amtlichen Ausweis möglich.

[Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Duisburg lesen Sie jeden Abend im Duisburg-Newsletter. Jetzt hier kostenlos für den Newsletter anmelden.]

Um Betrugsversuchen vorzubeugen, wechselt die Farbe der Bänder täglich. Die Exemplare, die am Samstag verteilt werden, sind neongrün. Das Band ist nach offiziellen Angaben nur durch Zerstörung abzulösen und verliert dadurch seine Gültigkeit.

Die Bänder sollen in Duisburg die 2G-Kontrollen erleichtern. Foto: DBI

Die Aktion soll zunächst bis Jahresende laufen. Die städtischen Tochtergesellschaften Duisburg Business & Innovation (DBI) und Duisburg Kontor haben das Bändchen-Konzept gemeinsam mit dem Wirtschaftsdezernat auf Wunsch der lokalen Einzelhändler erarbeitet. 300.000 Bändchen mit der Aufschrift „Duisburg ist echt“ haben die Macher zunächst bei einem Spezial-Hersteller geordert.

Macher der Bändchenlösung hoffen auf positiven Effekt für Händler und Standbetreiber

DBI-Geschäftsführer Rasmus C. Beck erklärte am Freitag: „Kundinnen und Kunden, die einmal kontrolliert wurden, müssen dank des Bändchens nicht in jedem weiteren Geschäft erneut Impfnachweis und Personalausweis herausholen. Das reduziert im Weihnachtsgeschäft lange Warteschlangen und ermöglicht ein stressfreieres Einkaufserlebnis in Duisburg.“

[Zum Corona-Newsblog für Duisburg]

Wirtschaftsdezernent Andree Hack hofft auf einen positiven Effekt: „Der Einzelhandel ist durch Corona ohnehin schwer strapaziert. Jetzt haben wir einen gemeinsamen Weg in Duisburg, wie in der traditionell umsatzstärksten Zeit des Jahres ein Einkaufen gewährleistet werden kann.“

Uwe Klug, Geschäftsführer des Weihnachtsmarkt-Veranstalters Duisburg Kontor, hob den erleichterten Umgang an Verzehrständen beim „Budenzauber“ auf der Königstraße hervor.

>>2G-Regel im Handel gilt seit Mittwoch

• Die 2G-Regel gilt auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt seit dessen Eröffnung am 11. November. Nur geimpfte und genese dürfen demnach den Markt besuchen. Um die Intensität der Kontrollen gab es bereits Diskussionen.

• Seit Mittwoch müssen Einzelhändler in ganz Nordrhein-Westfalen nicht mehr nur stichprobenartig kontrollieren, ob ihre Kunden geimpft oder genesen sind, sondern immer.

• Zu den ersten Städten, die bunte Bändchen eingeführt haben, zählten Lemgo und Minden. Zuvor hatten die Stadt Oberhausen und das Einkaufszentrum Oberhausen bereits ein Bändchen-System auf dem dortigen Weihnachtsmarkt eingeführt.

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WAZplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg