Badeunfall im Rhein: Zwei Mädchen werden vermisst

Duisburg. Nach einem Badeunfall im Rhein werden zwei Mädchen im Alter von 13 bis 15 vermisst. Eine weiteres Mädchen konnte geborgen werden.

Die Polizei Duisburg sucht am Alsumer Steig nach zwei Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren. Es läuft ein Großeinsatz. Sie badeten nach Angaben der Polizei zusammen mit einem weiteren Mädchen im Rhein. Dieses konnte geborgen werden und wurde auf dem Weg ins Krankenhaus von den Einsatzkräften reanimiert. Von den anderen beiden Mädchen fehlte am Mittwochabend jede Spur.

Badeunfall im Rhein: Taucher und Hubschrauber sind im Einsatz

Der Rhein ist an dieser Stelle für die Schifffahrt gesperrt, Taucher und ein Hubschrauber sind im Einsatz.

Erst vor weniger Tagen hatte sich ein weiterer Badeunfall im Rhein ereignet. Dabei war ein 29-Jähriger ertrunken. Die Leiche des Mannes wurde später in der Waal in den Niederlanden entdeckt. Der Fluss Waal ist ein Mündungsarm des Rheins in die Nordsee. (ck)

Weitere Informationen folgen.

