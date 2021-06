Badeunfall im Rhein bei Orsoy: Rheinberger (29) vermisst

Rheinberg/Duisburg. Dramatischer Rettungseinsatz auf dem Rhein bei Rheinberg-Orsoy: Dort war am Abend ein 29-Jähriger untergegangen. Retter konnten ihn nicht finden.

Dramatischer Rettungseinsatz auf dem Rhein vor Rheinberg-Orsoy (Kreis Wesel): Nach einem Badeunfall hat ein großes Aufgebot an Rettungskräften am Mittwochabend nach einem 29-jährigen Mann aus Rheinberg gesucht, der im Rhein schwimmen wollte und seither verschollen ist.

Wie ein Sprecher der Polizeileitstelle in Wesel am Abend nach 20 Uhr berichtete, hätten Zeugen gegen 18.56 Uhr einen Notruf abgesetzt, weil der Mann in den Fluten verschwunden war. Er sei nach ersten Erkenntnissen vor dem linksrheinischen Ufer zwischen der Rheinfähre Orsoy und dem Orsoyer Hafen in den Fluss gegangen, so der Sprecher.

„Nach einigen Metern rief der 29-Jährige um Hilfe und versuchte sich schwimmend ans Ufer zu retten“, berichtete der Polizeisprecher. Der Mann sei untergegangen und danach von den Zeugen nicht mehr gesehen worden. „Trotz sofort eingeleiteter Such- und Rettungsmaßnahmen“, so die Kreisbehörde später am Mittwochabend, „konnte der 29-Jährige nicht mehr gefunden werden“.

Im Einsatz waren auch Boote der Wasserschutzpolizei, der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Zur Suche waren zudem Rettungskräfte aus Duisburg ausgerückt.

