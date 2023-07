„Bachelorette“: Kaan aus Duisburg kämpft bei RTL um Rosen

Kaan aus Duisburg nimmt an der aktuellen Staffel „Die Bachelorette“ teil. Das Format wird am Mittwoch, 12. Juli, um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

Duisburg. Bei RTL startet am Mittwoch die neue Staffel „Die Bachelorette“. Um die Liebe und letzte Rose von Jennifer Saro kämpft ein Kandidat aus Duisburg.

Es geht wieder um die letzte Rose: Auf dem Privatsender RTL startet die 10. Staffel „Die Bachelorette“. In der Dating-Show buhlen 18 Männer um die Aufmerksamkeit und Gunst einer einzigen Frau, die Folge für Folge immer weniger Rosen verteilt, bis zum Schluss nur noch ein Mann übrig bleibt. Einer der Kandidaten ist Kaan aus Duisburg.

Der 26-Jährige beschreibt sich als humorvoll, lustig und schön. Seit drei Jahren ist der Fuhrparkmanager bereits Single. Bislang hatte er auch nur eine Beziehung – und trotzdem sagt er von sich selbstbewusst, dass er sieben von zehn Frauen mit seinen Traummann-Qualitäten überzeugen kann. „Ich bin zuversichtlich, dass ich die Bachelorette erobern werde“, sagt der Teilnehmer der Dating-Show.

Wie das gelingen soll? „Mal offensiv, mal spielerisch – ich werde alle Flirtregister ziehen“, sagt Kaan. Helfen sollen außerdem seine stechend grün-blauen Augen sowie seine dunkelblonde Mähne. In einer Beziehung legt der Modefan viel Wert darauf, dass seine Partnerin ebenfalls lustig und lebensfroh ist. Und selbst wenn eine Traumfrau vor ihm steht – „wenn sie nichts im Kopf hat, bringt das auch nichts“, sagt er.

Jennifer Saro ist die neue „Bachelorette“ auf RTL

Die Rosen in der RTL-Sendung verteilt in diesem Jahr Jennifer Saro. Die 27-Jährige ist seit knapp fünf Jahren Single – und trotzdem spielt seit zwölf Monaten ein Mann die größte Rolle in ihrem Leben: ihr kleiner Sohn.

„Ich freue mich sehr, dass ich diese Rolle einnehmen darf und dass ich Frauen in derselben Position zeigen kann, dass man eine begehrenswerte Frau ist und dass das Leben nicht vorbei ist, nur weil man ein Kind bekommen hat. Man ist nicht nur noch Mama, sondern immer noch eine Frau“, sagt die Berlinerin, die ihren Sohn sogar bei den Dreharbeiten hinter den Kulissen dabei hatte. Während sie vor der Kamera stand, passte ihre beste Freundin auf das Kind auf.

Sie verteilt in diesem Jahr die Rosen: Jennifer Saro ist die Bachelorette 2023. Foto: Markus Hertrich / RTL

Wann läuft die Bachelorette 2023?

Die insgesamt acht Folgen des Formats hat RTL in Thailand gedreht. Die für das Format typischen Dates finden somit an paradiesischen Stränden statt. Ob Kaan das Herz von Jennifer Saro erobern wird, können die Zuschauer und Zuschauerinnen ab Mittwoch, 12. Juli, erleben. Dann wird das erste Aufeinandertreffen ausgestrahlt. An dieser Stelle ein kleiner Spoiler: Für Jennifer Saro gibt es vom Duisburger direkt zur Begrüßung einen Handkuss. Im wöchentlichen Rhythmus wird dann immer mittwochs um 20.15 Uhr die neue Folge ausgestrahlt.

