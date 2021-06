B288-Rheinbrücke: Falschparker verursachen Fahrrad-Unfall

Falscherparker an der B288-Rheinbrücke in Duisburg haben einen Fahrrad-Unfall verursacht.

Falschparker haben an der B288-Rheinbrücke in Mündelheim einen Fahrrad-Unfall verursacht. Obwohl das Parken entlang des Rad- und Fußweges an der Brücke verboten ist, stellen Autofahrer bei schönem Wetter regelmäßig ihre Fahrzeuge dort ab.

Zum Verhängnis wurde dies am Sonntag für eine 33 Jahre alte Radfahrerin. Gegen 17.15 Uhr war sie mit ihrem Pedelec in Richtung Krefeld unterwegs als ein Falschparker ihr den Weg versperrte. Die Frau versuchte auszuweichen, rutschte dabei vom Bordstein ab, stürzte und verletzte sich an Beinen und Kopf. Gegenüber der Polizei gab sie an, selbst zum Arzt gehen zu wollen.

Die Polizei hat die Falschparker in dem Bereich bereits seit längerem auf dem Schirm, so die Ordnungshüter in einer Mitteilung. Am Tag des Unfalls erhoben die Beamten mehrere Verwarngelder und schrieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

