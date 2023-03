Auf der B 288 hat es am Donnerstagnachmittag gekracht. (Archivbild)

Unfall B 288 in Duisburg: Alkoholisierter Mann verursacht Unfall

Duisburg. Ein 43-Jähriger hat am Donnerstag auf der B 288 in Duisburg einen Unfall verursacht. Er war offensichtlich alkoholisiert. 90-Jährige verletzt.

Ein offensichtlich alkoholisierter Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der B 288 in Duisburg in den VW Golf einer 90-Jährigen gefahren.

Der 43-Jährige war laut Polizei gegen 14.35 Uhr in Richtung Serm unterwegs. Zeugen berichteten, dass der Mann dabei bei Rot auf eine Kreuzung gefahren sei. In Höhe der dortigen Tankstelle kollidierte er dann mit dem Wagen der 90-Jährigen.

Unfall in Duisburg: 90-Jährige leicht verletzt

Die Seniorin verletzte sich bei dem Zusammenprall leicht. Weil die alarmierten Polizisten bei dem 43-Jährigen Alkoholgeruch wahrnahmen und auch ein Vortest positiv ausfiel, entnahm ein Arzt dem Mann auf der Wache eine Blutprobe.

Der Führerschein des 43-Jährigen wurde sichergestellt.

