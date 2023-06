Axel Kober hört auch bei den Duisburger Philharmonikern auf

Dirigent Axel Kober ist seit 2019 Generalmusikdirektor der Duisburger Philharmoniker, will aber seinen 2025 auslaufenden vertrag nicht verlängern.

Duisburg. Nach dem geplanten Ausscheiden bei der Rheinoper wird Axel Kober auch bei den Duisburger Philharmonikern als Generalmusikdirektor aufhören.

Nach mehr als sieben Jahren lässt Axel Kober im Sommer 2025 seinen Vertrag als Generalmusikdirektor (GMD) der Duisburger Philharmoniker auslaufen. Die Entscheidung Kobers, die nach seinem angekündigten Ausstieg bei der Deutschen Oper am Rhein nicht überrascht, teilten die Philharmoniker am Freitag mit.

„Es war eine phantastische Zeit“, wird der Dirigent in der Mitteilung zitiert. „Ich habe das Vertrauen und die künstlerische Zusammenarbeit mit dem Orchester sowie die menschliche Verbundenheit mit dem Duisburger Publikum über die bald 16 Jahre in Oper und Konzert sehr genossen.“

Im März dieses Jahres hatte der 53-Jährige bereits sein Ausscheiden als GMD der Deutschen Oper am Rhein angekündigt, wo er dann 14 Jahre im Amt gewesen sein wird. Nach Informationen der Redaktion ist die Nachfolgersuche noch nicht fortgeschritten. Während Kobers Amtszeit an der Oper bereits im Sommer 2024 endet, bleibt er in Duisburg bis August 2025 im Amt.

Dem „Spitzenorchester“ will Axel Kober als Gastdirigent weiter verbunden bleiben, zur Freude von Intendant Nils Szczepanski: „Seine künstlerische Intuition und richtungsweisende musikalische Arbeit, die ihn zusammen mit seiner Offenheit auch für neue Formate zu einem großartigen GMD macht, wollen wir auch in Zukunft nicht missen“, erklärt Szczepanski. (cst)

