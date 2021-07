Awo-Beratungszentren in Duisburg sind wieder geöffnet

Duisburg. Die neun Beratungs- und Begegnungszentren der Awo in Duisburg öffnen wieder. Und in den Awocura-Tagespflegeeinrichtungen kehrt mehr Leben zurück.

Die neun Begegnungs- und Beratungszentren (BBZ) der Arbeiterwohlfahrt in Duisburg öffnen wieder für Seniorinnen und Senioren. „Die deutlich gesunkenen Inzidenzzahlen sowie die hohe Impfquote bei unseren Besucherinnen und Besuchern erlauben wieder eine persönliche Beratung“, sagt Jens Rockhoff, Leiter des Bereichs BBZ. „Natürlich halten wir uns aber an alle Vorgaben und gehen bei der Öffnung sehr vorsichtig vor.“ Die Awo habe sich mit den Betreibern der insgesamt 23 Begegnungs- und Beratungszentren in Duisburg im Vorfeld abgestimmt.

Die Begegnungs- und Beratungszentren in der Stadt hatten im März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie den Publikumsverkehr eingestellt. Erste vorsichtige Öffnungsversuche gab es im vergangenen Sommer. Angesichts der zweiten und dritten Corona-Welle waren diese Bemühungen schnell beendet.

Kontakt mit Ratsuchenden in Duisburg per Telefon oder Video-Gespräch in der Corona-Krise

Die Beraterinnen in den neun Zentren der Awo hielten den Kontakt zu den Ratsuchenden per Telefon oder Video-Gespräch. Ausnahmsweise waren auch Hausbesuche möglich. Dass die Beratung in den BBZ jetzt wieder möglich ist, erleichtere die Arbeit enorm, so Rockhoff.

In den drei Tagespflegeeinrichtungen der Awocura in Duisburg kehrt mehr Leben zurück. Foto: Awocura Duisburg

Auch die Tagespflege der Awocura freut sich auf mehr „Leben im Haus“. Die drei Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren im Arkadenhof in Homberg-Hochheide, an der Wintgensstraße in Duissern und der Rudolfstraße in Walsum können jetzt wieder allen Gästen einen unbeschwerten und sicheren Tag ermöglichen.

Schnuppertage in der Awocura-Tagespflege

„Während der Pandemie mussten wir aufgrund der Auflagen die Zahl der Besucherinnen und Besucher pro Tagespflege reduzieren“, so Jens Rockhoff, Geschäftsbereichsleiter Ambulante Dienste und verantwortlich für den Awo-Arkadenhof. Weitere Informationen zu Schnuppertagen in einer Awocura-Tagespflege gibt es bei Elisabeth Weber von der Seniorenberatung telefonisch unter 0203 3095-675/-676 oder per Mail an seniorenberatung@awocura.de.

