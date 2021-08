Auch der BMW einer 55-Jährigen wurde bei dem Unfall in Duisburg stark beschädigt.

Unfall Autos prallen in Duisburgs City zusammen – zwei Verletzte

Duisburg. Ein Suzuki mit britischem Kennzeichen ist am Donnerstagabend in Duisburg in den Gegenverkehr geraten und mit einem BMW zusammengeprallt.

Zwei Autofahrer sind am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der Plessingstraße in der Duisburger Altstadt verletzt worden. Sie mussten zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

Nach Polizeiinformationen kam gegen 22 Uhr auf der Kreuzung Steinsche Gasse/Marientor ein weißer Suzuki mit britischem Kennzeichen aus ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr.

Dort prallte der Wagen des 36-Jährigen ungebremst mit dem BMW einer 55-Jährigen zusammen. Beide Autos wurde dabei schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

