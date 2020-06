Der Notarzt musste ebenfalls zum Unfall in Duisburg-Hochfeld ausrücken.

Feuerwehr Autos kollidiert: Sechs Schwerletzte bei Unfall in Hochfeld

Duisburg. Bei einem Unfall in Duisburg-Hochfeld sind zwei Autos kollidiert. Sechs schwer verletzte Personen kamen laut Feuerwehr ins Krankenhaus.

Sechs Schwerverletzte: Das ist laut Feuerwehr die Bilanz nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 14.55 Uhr auf der Wanheimer Straße in Duisburg-Hochfeld. Zwei Autos waren kollidiert. Die Einsatzkräfte leiteten unverzüglich Rettungsmaßnahmen ein, versorgten die Patienten und transportierte sie im Anschluss in die nächstgelegenen Krankenhäuser.

Die Wanheimer Straße war während der Bergungsarbeiten gesperrt. An der Einsatzstelle befanden sich insgesamt ein Einsatzleitwagen, ein Löschfahrzeug, fünf Rettungs- und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie ein Rettungshubschrauber und ein leitender Notarzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestelle n.]