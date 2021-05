Nachdem zwei Raser am Samstagabend in Laar einen Unfall gebaut hatten, sucht die Polizei Duisburg jetzt nach weiteren Zeugen.

Polizei Autorennen mit Unfall in Laar: Polizei Duisburg sucht Zeugen

Duisburg-Laar. In Duisburg-Laar haben sich zwei Raser am Samstagabend ein Autorennen geliefert. Dabei kam es zum Unfall. Polizei sucht Zeugen und die Fahrer.

Die Polizei Duisburg sucht weitere Zeugen eines Unfalls, der sich am vergangenen Samstagabend in Laar ereignet hat. Im Mittelpunkt nach Angaben der Beamten: zwei Raser im Rennen gegeneinander.

Gegen 20.50 Uhr verständigte am Samstag ein Zeuge die Polizei, nachdem dieser einen Audi sowie einen BMW mit hoher Geschwindigkeit auf der Stepelsche Straße in Richtung Deichstraße hatte fahren sehen. In einer Unterführung stießen die beiden Fahrzeuge gar seitlich aneinander, weshalb der BMW von der Fahrbahn abkam und gegen ein Baustellenschild prallte.

Polizei Duisburg bittet um Hinweise zum Unfall

Der Unfall schien keinen nachhaltigen Eindruck auf den Fahrer gemacht zu haben, schließlich raste er wie sein Gegenüber im Audi unbeirrt weiter. Das Duo sucht die Polizei jetzt und bittet um Hinweise unter 0203 2800.

