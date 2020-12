Raser Autorennen in Duisburg: Mustang und Touareg beschlagnahmt

Duisburg. Die Polizei Duisburg hat in Hamborn ein illegales Autorennen gestoppt. Zwei junge Männer müssen nun erstmal auf ihre Wagen verzichten.

Erneut haben Polizisten auf der Duisburger Straße in Alt-Hamborn ein illegales Autorennen gestoppt.

Mit lauten Motorgeräuschen rasten ein 26-Jähriger in einem Ford Mustag und ein 20-Jähriger in einem VW Touareg von der August-Thyssen-Straße kommend in Richtung Kampstraße. Die beiden Autofahrer waren nach Angaben der Polizei viel zu schnell unterwegs und überholten sich mehrfach gegenseitig.

Illegales Rennen in Hamborn: Polizei Duisburg schreitet ein

Eine Streifenwagenbesatzung beobachtete das Geschehen vom Parkplatz eines Discounter aus und nahm die Verfolgung auf. An der Walter-Rathenau-Straße konnten die Einsatzkräfte die Raser stellen.

Ihre Autos und Führerscheine beschlagnahmten die Beamten wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens.

Die Duisburger Straße ist ein bekannter Treffpunkt der Raser-Szene, immer wieder gibt es Beschwerden von Anwohnern. Schon mehrfach führte die Polizei in diesem Jahr vor Ort bereits Schwerpunktkontrollen durch.