Freilandeier Automat oder Hofladen: Hier gibt es in Duisburg frische Eier

Duisburg. Ob aus dem Automaten oder im eigenen Hofladen: Hier gibt es in Duisburg – nicht nur zu Ostern – frische Freilandeier vom Bauern.

Nahe an der Ehinger Rheinaue liegt in Duisburg-Mündelheim „Haus Grind“, der Bauernhof der Familie Mosch. Dort verkauft Marita Mosch an einem geschützten Unterstand ihre frischen Freilandeier. „Die Stammkunden haben das Eierhotel getauft“, schmunzelt sie, „da gibt es im Selbstbedienungsbetrieb Eier im Sechser- und Zehnerpack, auch bunte Eier und nebenan Heu und Stroh, falls jemand zuhause Kaninchen hat.“ Die Bezahlung erfolgt außerhalb der Hofladenöffnungszeiten auf Treu und Glauben.

Der Hofladen, in dem man auch Hähnchen, Suppenhühner, Honig und Gänseschmalz vom Erzeuger kaufen kann, ist donnerstags von 9 bis 18 Uhr geöffnet und samstags von 9 bis 13 Uhr. Kontakt: Haus Grind der Familie Mosch, Kegelstraße 141, 47259 Duisburg, Telefon: 0203 78 15 12.

Eierautomat steht in Duisburg-Baerl

Auch auf dem „Steinschen Hof“ der Familie Weyand in Baerl bekommt man auch außerhalb der Hofladenöffnungszeiten frische Freilandeier. Dort bestückt Sibille Weyand jeden Morgen den Eierautomaten mit dem, was die knapp 300 hofeigenen Hühner so produzieren und anderen hausgemachten Produkten. „Wer zuerst kommt, der malt aber auch zuerst“, sagt Pilita Beltrane, die den Hofladen führt, „so ein Huhn legt ja nur alle 26 Stunden ein Ei, es kommt schon vor, dass der Automat leergekauft ist.“

Deshalb werden in dem großen Hofladen auch Freilandeier aus einem Partnerbetrieb im Münsterland angeboten. Wer größere Mengen ab 30 Eier braucht, der sollte sie telefonisch vorbestellen. Der Hofladen ist dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Kontakt: „Steinscher Hof“ der Familie Weyand, Steinschenstraße 5, 47199 Duisburg, Telefon: 02841 88 79 296.

Auch im Norden von Duisburg nahe der Oberhausener Stadtgrenze kann man Freilandeier frisch von einem Partnerbetrieb aus dem Münsterland kaufen. Auf dem „Rosenhof Rademacher“ in Röttgersbach bringt Jürgen Rademacher gerade die Pferde auf die Koppel, als ihn die „Eieranfrage“ erreicht. Klar verkaufe er Freilandeier im Hofladen, aber auch Spargel, Erdbeeren, Gemüse wie Bohnen, Zwiebeln, Rotkohl, Weißkohl, Wirsing, Spinat und Mangold, Fleisch und Wurstwaren.

„Aber schreiben Sie bloß dabei, dass wir Gemüse und Obst wie Spargel und Erdbeeren natürlich nur zur Saison verkaufen“, sagt er. Der Hofladen ist täglich von 8. 30 bis 18. 30 Uhr geöffnet. Kontakt: „Rosenhof“ Jürgen Rademacher, Kaiser-Friedrich-Str. 377, 47167 Duisburg, Telefon: 0203 59 10 60 und 0177 59 10 600.

