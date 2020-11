Rettungskräfte brachten den 80-Jährigen nach dem Unfall in Duisburg in eine Klinik.

Unfall Autofahrerin übersieht Radfahrer (80) in Duisburg – Klinik

Duisburg. Eine Autofahrerin hat in Duisburg an einem Stoppschild einen Radfahrer übersehen. Der 80-Jährige wird nun in einem Krankenhaus behandelt.

Eine Autofahrerin hat am Dienstag in Hochheide einen Radfahrer an einem Stoppschild übersehen.

Laut Polizei hatte die 52-Jährige gegen 14.15 Uhr an dem Schild an der Kreuzung Sandstraße/Prinzenstraße zunächst gehalten. Als sie dann wieder anfuhr, übersah sie einen 80-Jährigen auf seinem Fahrrad und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Mann zusammen.

Duisburg: Radfahrer ins Krankenhaus gebracht

Der Radfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu. Retter brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]