Eine Autofahrerin (72) hat in Duisburg eine Fußgängerin übersehen.

Polizei Autofahrerin (72) übersieht Fußgängerin – Unfall in Neumühl

Duisburg. Eine Autofahrerin (72) hat am Mittwoch beim Abbiegen auf einem Supermarktparkplatz an der Alexstraße in Neumühl eine Fußgängerin übersehen.

Eine Autofahrerin (72) hat am Mittwoch beim Abbiegen auf einem Supermarktparkplatz an der Alexstraße in Neumühl eine Fußgängerin übersehen.

Die 64-Jährige prallte gegen 7.40 Uhr auf die Motorhaube und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Fußgängerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg