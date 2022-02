Autofahrer schlägt Passanten und fährt ihm über den Fuß

Duisburg. In Duissern hat ein unbekannter Autofahrer einen Fußgänger mit einem Faustschlag und seinem Auto verletzt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ein unbekannter Autofahrer hat in Duisburg-Duissern einen Fußgänger geschlagen und ist ihm anschließend über den Fuß gefahren. Ein 53 Jahre alter Duisburger hatte am Samstag gegen 14 Uhr den Fahrer eines weißen Kastenwagen auf seinen rasanten Fahrstil und seine Missachtung der Rechts-vor-Links-Regel an der Kreuzung Blumenthalstraße/Moltkestraße aufmerksam gemacht, so die Polizei.

Daraufhin habe der Autofahrer angehalten, zurückgesetzt, den Fußgänger beschimpft und ihn durch das geöffnete Fahrerfenster geschlagen. Dadurch kam der Duisburger zu Fall und verletzte sich am Kopf, erklärt die Polizei. Bei seiner anschließenden Flucht sei der Autofahrer dem Duisburger auch noch über den Fuß gefahren, was ebenfalls zu Verletzungen führte.

Polizei vermutet, dass das Fahrzeug ein Handwerker-Firmenwagen ist

Der Fußgänger konnte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben und konnte erkennen, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Kastenwagen ähnlich einem VW Caddy mit Weseler Kennzeichen (WES) handelte, so die Polizei. Das Auto sei vermutlich ein Handwerker-Firmenfahrzeug. Der Fahrer soll etwa 35 Jahre alt sein, eine schlanke Figur und dunkle, schulterlange, gelockte Haare haben. Zum Tatzeitpunkt habe er eine schwarze Jacke und eine hellblaue Jeans getragen.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 22 suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum weißen Kastenwagen oder seinem Fahrer machen können. Wer etwas gesehen hat wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0203 280 0 zu melden.

