Unfall Autofahrer nach Alleinunfall in Duisburg in Lebensgefahr

Duisburg Autofahrer kommt im Duisburger Süden in einer Kurve von der Straße und fährt eine Böschung herunter. Der Wagen bleibt danach auf dem Dach liegen.

In Duisburg wurde ein Mann bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt. Der Wagen sei am Montagabend gegen 21.15 Uhr in einer Kurve von der Bissingheimer Straße in Höhe Entenfang abgekommen, und anschließend mehrere Meter eine Böschung herunter, teilte die Polizei mit. Demnach blieb das Auto im Anschluss auf dem Dach liegen.

Der Fahrer musste von Einsatzkräften aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum das Auto von der Straße abgekommen ist, sei noch unklar, teilte die Polizei weiter mit. Die Unfallursache ist noch unklar. (dpa/red)

