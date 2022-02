Blaulicht Autofahrer fährt Neunjährigen in Duisburg an und flüchtet

Duisburg. In Beeck hat ein unbekannter Autofahrer nach einem Unfall die Flucht ergriffen. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer und nach Zeugen.

Ein unbekannter Autofahrer hat einen neunjährigen Jungen in Duisburg-Beeck angefahren und ist geflohen. Am Sonntag, 27. Februar, spielte der neun Jahre alte Duisburger gegen 15 Uhr im Bereich der Lierheggenstraße und des Ostackerwegs Fangen, so die Polizei. Dabei sei er auf die Fahrbahn geraten.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Ein schwarzes Auto habe daraufhin den Jungen angefahren und sei weitergefahren. Es gibt keine genaueren Angaben zum Fahrzeug selbst, laut Polizei ähnelt das Unfallauto aber einer BMW-Limousine. Verwandte des Jungen brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär zur Beobachtung aufgenommen wurde, erklärt die Polizei.

Polizei sucht nach dem Unfallfahrer und nach Zeugen

Das Verkehrskommissariat 21 bittet jetzt den Autofahrer und Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer geben können, sich telefonisch unter 0203 280 0 zu melden.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg