Autofahrer, aufgepasst: Duisburgs größte Ferien-Baustellen

Duisburg. Autofahrer und Co., aufgepasst: Das sind laut Stadt die fünf größten Baustellen in den Sommerferien in Duisburg – die Maßnahmen und Zeiten.

Es gibt große Dauerbaustellen in Duisburg wie den Neubau der A 40-Rheinbrücke in Neuenkamp oder des Karl-Lehr-Brückenzugs zwischen Kaßlerfeld und Ruhrort. Doch wo müssen Autofahrer und Co. in diesen Sommerferien Geduld mitbringen? Wir haben die Stadt gefragt und diese Liste mit den fünf größeren Vorhaben als Antwort erhalten:

Straßen und Kanalbauarbeiten in Untermeiderich

Seit 22. Juni und noch bis zum 5. August ist die Gartsträucherstraße zwischen Herwarth- und Mühlenstraße in Untermeiderich vollgesperrt. Der Grund: Straßen- und Kanalbauarbeiten.

Sanierung der Grundwasserwanne in Großenbaum

Seit 22. Juni und noch bis 7. Juli wird im Bereich Altenbrucher Damm und Albert-Hahn-Straße in Großenbaum die Grundwasserwanne saniert. Dadurch sind abschnittweise beziehungsweise tageweise Vollsperrungen der Albert-Hahn-Straße und Altenbrucher Damm erforderlich. Umleitungen sind ausgeschildert.

Umbau einer Straßenbahnhaltestelle im Dellviertel

Seit 26. Juni und bis 31. Dezember wird im Bereich Düsseldorfer Straße und Karl-Jarres-Straße im Dellviertel eine Straßenbahnhaltestelle umgebaut. In der ersten Woche ist die Düsseldorfer Straße voll gesperrt und danach in Fahrtrichtung Süden.

Sanierung der Gaterwegbrücke in Rheinhausen

Die Sanierung der Gaterwegbrücke in Rheinhausen hat am 9. Juni begonnen und soll am 23. November abgeschlossen werden. In der zweiten Sommerferienhälfte wird die Brücke ab 24. Juli voll für den motorisierten Verkehr gesperrt – und zwar bis 21. Oktober. Fußgänger und Radfahrer können die Brücke aber weiter nutzen.

Bauarbeiten auf der A 59 zwischen Marxloh und Fahrn

In der letzten Sommerferienwoche wird die A 59 vom 28. Juli bis 6. August in Fahrtrichtung Norden von Marxloh bis Fahrn voll gesperrt. Nach Angaben der Autobahn GmBH wird in der Zeit an den Fahrbahnübergängen gearbeitet.

Im Verkehrsportal der Stadt sind auf geoportal.duisburg.de/geoportal/verkehrsportal auch immer die tagesaktuellen Verkehrseinschränkungen mit teils sehr detaillierten Beschreibungen zu finden.

