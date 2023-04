Nach dem Unfall in Duisburg-Neudorf kämpften Mediziner um das Leben des 70-Jährigen.

Unfall Autofahrer (70) prallt in Duisburg vor einen Baum und stirbt

Duisburg. Ein 70-Jähriger ist auf der Koloniestraße in Duisburg mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Der Mann starb in einem Krankenhaus.

Nach einem Unfall auf der Koloniestraße in Duisburg-Neudorf am Dienstagnachmittag ist ein 70 Jahre alter Autofahrer am Mittwoch im Krankenhaus gestorben.

Der Mann war aus bislang ungeklärten Gründen gegen 16.50 Uhr mit seinem Wagen vor einen Baum geprallt. Die Feuerwehr musste ihn mit Spezialgerät aus seinem Auto befreien. Anschließend brachten Retter ihn dann in die Klinik, in der die Ärzte vergeblich um das Leben des Mannes kämpften.

Ermittlungen zu tödlichem Unfall in Duisburg-Neudorf laufen

Warum der Mann auf der vielbefahrenen Straße abkam, ist offen. Zeugen berichteten den Verkehrsermittlern, dass der Senior schon vorher Schlangenlinien gefahren sei. Einen internistischen Notfall als Unfallursache schließt das Verkehrskommissariat aktuell nicht aus.

Ein Richter hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Obduktion des Leichnams angeordnet.

