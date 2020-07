Autobahnkreuz Kaiserberg: Verbindungsfahrbahn gesperrt

Eine Verbindungsfahrbahn von der A3 auf die A40 ist im Duisburger Kreuz Kaiserberg am Donnerstag, 2. Juli, für ein paar Stunden gesperrt.

Im Autobahnkreuz Kaiserberg ist die Verbindungsfahrbahn von der A3 aus Fahrtrichtung Arnheim auf die A40 in Fahrtrichtung Venlo am Donnerstag, 2. Juli, von 9 bis 14 Uhr gesperrt. Die Autobahnmeisterei Duisburg wird in diesem Zeitraum unter anderem Mäharbeiten durchführen und die Straßenabläufe reinigen.

