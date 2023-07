Bauarbeiten Autobahn A59: Sperrungen im Kreuz Duisburg und in Duissern

Duisburg. Die Autobahn GmbH kündigt erneut Sperrungen für die A59 in Duisburg an. Diese Auf- und Abfahrten sind am 25. und 26. Juli betroffen.

Die Autobahn GmbH sperrt in Duisburg am Dienstag, 25. Juli, und Mittwoch, 26. Juli, zeitweise einige Auf- und Abfahrten der A59. Der Anlass sind Markierungsarbeiten, teilt die Niederlassung Rheinland in Krefeld des Bundesbetriebes mit.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo I Hbf]

Am Dienstag wird im Autobahnkreuz Duisburg die Tangente von der A40 (Venlo) auf die A59 in Fahrtrichtung Düsseldorf von 9 Uhr bis 15 gesperrt. Im selben Zeitraum wird die Abfahrt der Anschlussstelle Duisburg-Duissern in Richtung Düsseldorf gesperrt.

Am Mittwoch wird von 9 Uhr bis 15 Uhr die Auffahrt der Anschlussstelle Duissern in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt.

Die Umleitungen sollen laut Autobahn GmbH jeweils mit dem Roten Punkt ausgeschildert werden.

Kreuz Duisburg-Süd am 21./22. Juli gesperrt

Von Freitagabend bis Samstagmorgen (21. Juli, 20 Uhr, bis 22. Juli, 7 Uhr) wird das Autobahnkreuz Duisburg-Süd (A59/A524) gesperrt, weil dort eine Verkehrszeichenbrücke abgebaut wird (wir berichteten).

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg