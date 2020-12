Auto versinkt in Duisburg im Rhein – großer Kraneinsatz

Mit einem großen Kran zog die Duisburger Feuerwehr am Samstag ein Auto aus dem Rhein in Walsum.

Duisburg. Kurioses Missgeschick am Walsumer Fähranleger: Weil der Fahrer die Handbremse nicht angezogen hatte, rollte ein Auto geradewegs in den Rhein.

Wieder mal was los bei der Rheinfähre Walsum-Orsoy: Am Samstagnachmittag ist am Anleger auf Duisburger Seite ein Auto in den Fluss gerollt. Der Besitzer des Fahrzeugs hatte nach dem Einparken weder die Handbremse angezogen noch einen Gang eingelegt. Die Feuerwehr musste schließlich mit einem großen Kran anrücken.

Schiffsführer Raimund Behrens war gerade auf dem Rückweg von Orsoy und konnte die Szenerie gut verfolgen: „Der Mann wollte sich wohl die Wartezeit auf die Fähre verkürzen und vorher noch schnell mit seinem Hund Gassi gehen.“ Hund und Herrchen hatten sich demnach bereits ein gutes Stück vom Kleinwagen entfernt, als ein lautes Platschen auf das Missgeschick aufmerksam machte.

Duisburg: Feuerwehr und Polizei zwei Stunden lang am Rhein im Einsatz

Als sich der Autobesitzer umdrehte und daraufhin wieder zum Ufer rannte, war es schon zu spät – das Fahrzeug war im Wasser versunken.

Kurze Zeit später trafen Feuerwehr, Polizei und Wasserschutzpolizei am Anleger ein. Mit einem großen Kran konnten die Einsatzkräfte das Auto aus dem Wasser ziehen. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden.

Behrens’ Arbeit hält den Mittdreißiger in diesem Jahr auf Trab: Schon im Sommer war die Rheinfähre in den Schlagzeilen, als der Schiffsführer zusammen mit einem Passagier zwei Kinder vor dem Ertrinken bewahrte.