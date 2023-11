Auto und Polizei-Bus kollidieren – Mädchen eingeklemmt

Duisburg. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Bundespolizei-Bus und einem Auto sind in Duisburg zwei Insassen schwer verletzt worden. Was passiert war.

Einem Einsatzfahrzeug der Bundespolizei ist am Montagmittag in der Nähe des Hauptbahnhofs ein Auto in die Quere gekommen: Bei dem folgenschweren Zusammenstoß wurden laut Polizei Duisburg vier Insassen verletzt, zwei davon schwer. Die Feuerwehr musste ein Mädchen befreien.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Kollision ereignete sich am Montag (20. November) gegen 12.45 Uhr auf der vielbefahrenen Kreuzung von Koloniestraße und der Straße „Zum Portsmouthplatz“ – also am Novitas-Neubau im „Quartier 1“. Die beiden Bundespolizisten wollten in dem Mercedes-Kleinbus (ohne eingeschaltetes Blaulicht und Martinshorn) Richtung Wuhanstraße, also Richtung Bahnhofswache abbiegen.

Duisburg: Verkehrsunfall auf der Koloniestraße unweit der A59 – Polizeifahrzeug und Auto kollidieren

Am Steuer des Mercedes Vito saß ein 23 Jahre alter Bundespolizist. Er war mit seinem Beifahrer (52) von der Autobahn 59 gekommen. Im Kreuzungsbereich missachtete ein 37-Jähriger ihre Vorfahrt: Mit seinem Ford Focus wollte der Mann nach links auf die Koloniestraße abbiegen – es kam zum Zusammenstoß. Der Pkw wurde auf den Gehweg vor der Baustelle geschleudert.

Der schwer beschädigte Kleinbus der Bundespolizei. Foto: Philipp Wahl / WAZ

Bei dem Zusammenstoß mit dem Kleinbus wurde die Beifahrerin im Ford, ein 13 Jahre altes Mädchen, schwer verletzt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin musste die Feuerwehr Duisburg sie mit schwerem Gerät aus dem Unfallwagen herausholen.

Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht – genauso wie ihr Fahrer, der ebenfalls schwer verletzt wurde. Die beiden leicht verletzten Beamten wurden ebenfalls ins Krankenhaus gefahren.

Die Unfallwagen waren nicht mehr fahrbereit. Für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten war die Koloniestraße bis nach 14 Uhr teilweise gesperrt.

[Blaulicht-Berichte aus Duisburg: zur Spezialseite mit Artikeln über Einsätze von Polizei und Feuerwehr und Gerichtsprozesse]

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg