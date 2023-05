Auto und Mülleimer in Flammen: Polizei Duisburg sucht Zeugen

Duisburg. Feuerwehr und Polizei im Dauereinsatz: Erst stand in der Nacht zu Dienstag ein VW Polo in Vierlinden in Flammen, dann ein Mülleimer in Aldenrade.

Wegen zwei Bränden sind die Feuerwehr und Polizei in Duisburg in der Nacht zu Dienstag, 16. Mai, alarmiert worden. Zuerst rückten die Einsatzkräfte gegen 3 Uhr aus, weil ein VW Polo auf der Wilhelm-Leuschner-Straße in Vierlinden lichterloh in Flammen stand. Die Feuerwehr löschte dass Feuer, die Polizei stellte den Wagen für weitere Ermittlungen sicher.

Kurz darauf erreichte die Rettungskräfte um 3.45 Uhr die nächste Brandmeldung aus Aldenrade: Feuer in einem Mülleimer an der Straßenbahnhaltestelle „Walsum Betriebshof“, das auch eine Glasscheibe in Mitleidenschaft zog.

Die Kriminalpolizei prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt sie telefonisch unter 0203 2800 entgegen.

