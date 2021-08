Eine 22-Jährige kam mit ihrem Opel in Duisburg von der Straße ab.

Unfall Auto überschlägt sich in Duisburg: Fliege wohl Unfallursache

Duisburg. Eine 22-Jährige hat sich in Duisburg mit ihrem Opel überschlagen. Die junge Frau verlor wohl wegen eines Insekts die Kontrolle über das Auto.

Eine 22-Jährige ist am frühen Mittwochmorgen in Duisburg-Beeck von der Straße abgekommen und hat sich mit ihrem Opel überschlagen. Offenbar war die Unfallursache eine Fliege in dem Auto.

Die junge Frau war um 6.50 Uhr auf der Alsumer Straße unterwegs, als sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Nach dem Unfall gab sie an, dass ein Insekt sie abgelenkt habe.

Ein Zeuge bestätigte die Angaben gegenüber der Polizei: Die Frau habe in dem Auto „mit den Armen gefuchtelt“.

Unfall in Duisburg-Beeck: 22-Jährige in Klinik gebracht

Ein Rettungswagen brachte die 22-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus.

