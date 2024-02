Nach einem Unfall in Duisburg-Wedau eilten am Mittwochabend Rettungssanitäter der Feuerwehr zum Unfallort an die Bissingeimer Straße. (Archiv-/Symbolbild)

Verkehrsunfall Auto überschlägt sich in Duisburg: Fahrer in Lebensgefahr

Duisburg Bei einem Autounfall in Wedau in Höhe des Mülheimer Entenfangs ist ein Mann laut Feuerwehr lebensgefährlich verletzt worden. Was bekannt ist.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wedau ist am Montagabend ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Das hat am späten Abend die Feuerwehr Duisburg berichtet.

Unfallort war demnach gegen 21.15 Uhr die Bissingheimer Straße in Wedau in der Nähe des Mülheimer Stadtgebietes.

Unfall in Duisburg-Wedau am Entenfang: Auto kommt von Bissingheimer Straße ab

„Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in Höhe Entenfang in einer Kurve von der Straße ab“, erläuterte ein Mitarbeiter des Feuerwehr-Lagedienstes den Unfall.

Der Wagen sei mehrere Meter eine Böschung hinab gefahren, habe sich überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer wurde von Einsatzkräften aus dem Auto befreit.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der schwerverletzte Mann ins Krankenhaus gebracht. Zur Ursache konnte die Feuerwehr am Montagabend keine Angaben machen.

[Bleiben Sie mit unserem kostenlosen Newsletter bei Ermittlungen, Polizei- und Feuerwehreinsätzen in Duisburg immer auf dem Laufenden: Hier geht es zur Anmeldung]

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg