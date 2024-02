Auto prallt gegen Baum: Junge Duisburger schwer verletzt

Zwei junge Duisburger sind nach einem Unfall nachts in Dinslaken schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Die Polizei nennt Details. (Symbolbild)

Duisburg/Dinslaken War Alkohol im Spiel? Zwei junge Duisburger (19 und 15) haben sich laut Polizei bei einem Unfall nachts in Dinslaken schwer verletzt.

Schwer verletzt haben sich zwei Duisburger (19 und 15) bei einem Unfall am Sonntag, 11. Februar, gegen 2.10 Uhr in Dinslaken. Wie die Polizei mitteilt, war der 19-Jährige mit seinem Auto auf der Otto-Brenner-Straße in Richtung Brinkstraße unterwegs. In Höhe der Einmündung „An der Fliehburg“ kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Wagen gegen einen Baum.

Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der 19-Jährige und sein Beifahrer (15) kamen in ein örtliches Krankenhaus. Lebensgefahr bestand bei beiden laut Polizei nicht. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, der Baum wurde durch die Feuerwehr beseitigt.

