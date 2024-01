Auto kollidiert mit Straßenbahn: Vater und Sohn (8) verletzt

Ein Auto und eine Straßenbahn der Linie 903 sind in Duisburg kollidiert. (Symbolfoto)

Duisburg Ein Auto und eine Straßenbahn der Linie 903 sind in Duisburg am Samstagabend zusammengestoßen. Der Mann am Steuer wollte verbotswidrig wenden.

Ein Auto und eine Straßenbahn der Linie 903 sind in Duisburg am Samstagabend kollidiert. Zu dem Zusammenstoß kam es gegen 18.15 Uhr im Einmündungsbereich Duisburger Straße/August-Thyssen-Straße in Alt-Hamborn. Laut Angaben der Polizei wollte der Golf-Fahrer (45) verbotswidrig wenden und übersah dabei die neben ihm fahrende Straßenbahn.

Mit im Auto saß sein acht Jahre alter Sohn. Ein Rettungswagen brachte den Jungen sowie seinen Vater zur Behandlung in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten den Bereich rund um den Unfallort ab. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, teilen die Beamten mit.

