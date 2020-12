Unfall Auto fährt Schülerin (13) in Duisburg an: Fahrer gesucht

Duisburg. Ein Auto hat in Duisburg eine 13-Jährige auf ihrem Schulweg angefahren. Der unbekannte Fahrer fuhr nach dem Zusammenprall weiter.

Eine 13-Jährige ist am Dienstag in Meiderich auf ihrem Schulweg von einem Auto angefahren worden.

Nach ersten Erkenntnissen wollte das Mädchen gegen 8.50 Uhr die Vohwinkelstraße in Höhe des Graffititunnels an der Werderstraße überqueren. Genau in diesem Moment wendete offenbar dort ein Auto, traf dabei die 13-Jährige mit dem Heck am Oberschenkel.

Unfall in Duisburg-Meiderich: Polizei sucht Autofahrer

Die Schülerin klagte danach über starke Schmerzen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Autofahrer, der nach dem Zusammenprall in Richtung Herwarthstraße weiterfuhr.

Hinweise von Zeugen nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 21 unter 0203 280 0 entgegen.