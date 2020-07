Feuerwehreinsatz entlang der Königstraße in Duisburg: In einer Tiefgarage unter dem König-Heinrich-Platz hatte ein Auto Feuer gefangen.

Feuerwehreinsatz Auto brennt in der Tiefgarage des Einkaufszentrums Forum

Duisburg. Einsatz der Feuerwehr entlang der Königstraße in Duisburg: Ein Auto in der Tiefgarage des Einkaufszentrums Forum hatte Feuer gefangen.

Die Feuerwehr musste am Mittwochnachmittag zu einem Brand in der Duisburger Innenstadt ausrücken: Wie die Stadt Duisburg auf Nachfrage mitteilt, hatte ein Auto in der Tiefgarage unter dem Einkaufszentrum Forum Feuer gefangen.

Die Einsatzkräfte rückten mit mindestens drei Löschzügen zur Königstraße aus. Laut Augenzeugen trat Qualm aus einer Lüftung des Parkhauses aus. Zur Brandursache konnte die Stadt zunächst keine Angaben machen.