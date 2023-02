Polizei-Einsatz Frau in Neudorf verletzt: Fahrerflucht nach Auffahrunfall

Duisburg. Eine Frau blieb allein und verletzt am Unfallort zurück. Der Fahrer eines Kleintransporters war an einer Ampel aufgefahren und dann geflüchtet.

Bei einem Auffahrunfall in Duisburg-Neudorf ist eine Autofahrerin verletzt worden. Die Polizei berichtet, dass sie ihren roten Hyundai vorigen Freitag an der Ampelkreuzung Bissingheimer-/Koloniestraße bei Grün abgewürgt hatte. Von hinten sei dann ein weißer Kleintransporter in ihr Auto gekracht.

Ungeachtet dessen habe der Fahrer kurz zurückgesetzt und sei dann Richtung Uhlenhorststraße geflüchtet. Die Polizei Duisburg sucht Unfallzeugen, die das Geschehen am Freitag, 24. Februar, gegen 8.40 Uhr beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 angenommen.

