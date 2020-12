Duisburg. Wer einen Ausweis beantragen und später abholen will, muss in Duisburg jeweils online einen Termin vereinbaren. Was tun – ohne Internet?

Wer seinen Personalausweis neu beantragen will, bekommt auf der Homepage der Stadt Duisburg, www.duisburg.de , alle nötigen Infos und kann dort auch einen Termin vereinbaren. Was aber machen Menschen ohne Internet? Sie ärgern sich mitunter – wie zum Beispiel Monika Gründer.

Die 63-Jährige hat sich über die Telefon-Hotline Call Duisburg informiert und eine Rufnummer erhalten. Unter 0203/283-3344 konnte sie einen Termin im Bezirksamt Mitte vereinbaren. Und auch dort sei dann mit der Antragstellung zunächst alles reibungslos gelaufen.

Ausweis-Ärger in Duisburg: Plötzlich kein Anschluss unter dieser Nummer

Zweieinhalb Wochen später habe sie einen „PIN-Brief“ erhalten, „in dem auch stand, dass der Ausweis abgeschickt wurde“, erzählt Monika Gründer. „Wann und wo ich den Ausweis abholen kann, stand allerdings nicht in dem Brief.“

Sie habe etwa eine Woche gewartet. „Ich dachte, dass der Ausweis dann im Bezirksamt angekommen sein müsste und habe für einen entsprechenden Termin wieder versucht, unter 283-3344 anzurufen“, so die Duisburgerin. „Drei Tage lang. Doch die Nummer ist immer wieder ins Leere gelaufen.“ Sie habe dann wieder Call Duisburg kontaktiert. „Dort hat man mir versichert, dass man mein Anliegen weitergeben und sich bei mir melden werde“, so Gründer.

Antragstellung im Bezirksamt

Unterdessen habe sie sich noch mal den Info-Zettel angeschaut, der ihr bei der Antragstellung im Bezirksamt mitgegeben worden war. Darauf war zu lesen, zu welchen Zeiten der Ausweis abgeholt werden kann.

„Ich bin dann entsprechend zum Bezirksamt gefahren und musste aber vor der Tür erfahren, dass die Infos auf jenem Zettel veraltet seien, der Ausweis nur nach vorheriger Terminvereinbarung abgeholt werden könne und die Rufnummer 283-3344 nicht mehr existiere“, so die 63-Jährige. Sie solle Call Duisburg anrufen…

„Das hatte ich ja bereits getan“, berichtet Monika Gründer. „Ich hab dann irgendwann glücklicherweise doch den längst erwarteten Rückruf erhalten und konnte meinen Ausweis endlich abholen. Aber was für ein Theater!“

Irritationen über Info-Zettel im Bezirksamt

Sie fragt sich, warum sie bei der Antragstellung veraltete Infos zur Abholung des Ausweises bekommen hat. „Außerdem verstehe ich nicht, warum eine Rufnummer, die ich laut Call Duisburg anrufen soll, plötzlich nicht mehr existiert und es auch keine Ansage gibt, welche Nummer man stattdessen wählen soll.“

Auf Nachfrage der Redaktion sagt Stadtsprecher Malte Werning, „dass die Beantragung und Abholung von Ausweisen coronabedingt etwas komplizierter als üblich ist“. Im Fall der 63-jährigen Duisburgerin habe es funktioniert, „aber nicht so problemlos, wie wir uns das wünschen“, so Werning.

Menschen ohne Internet sollen sich an Call Duisburg wenden

Aber wie läuft es reibungslos? Schließlich betont die Stadt, dass ein Termin, um einen Personalausweis neu zu beantragen, nur online vereinbart werden kann. Über Call Duisburg, so der explizite Hinweis auf der städtischen Homepage, sei dies nicht möglich. Und nun? Es gibt Ausnahmen, sagt Werning. „Allerdings nur für Menschen, die wirklich keinen Zugriff aufs Internet haben.“

Im Call-Center, so Werning, werden, wie bei Monika Gründer geschehen, die Daten aufgenommen und an die zuständige Bürger-Service-Station weitergeleitet. „Die setzt sich dann direkt mit dem Bürger für einen Termin in Verbindung“, so der Stadtsprecher. Die Telefonnummer 283-3344, die Monika Gründer genannt bekam, sei nur eine kurzzeitig und hilfsweise geschaltete Nummer und nicht für diesen Service gedacht.

Werning richtet zugleich einen dringenden Appell an alle internetaffinen Duisburger: „Es hilft gerade in Corona-Zeiten nicht, wenn das Call-Center auch von denjenigen angerufen wird, die die Online-Terminvergabe umgehen möchten.“

Stadt Duisburg ändert Begleitschreiben nach Missverständnissen

Bei der Antragstellung selbst erhalte der Bürger vor Ort ein automatisiertes Begleitschreiben. „Auf dem sind die Öffnungszeiten der jeweiligen Bürger-Service-Station aufgeführt und der Hinweis, dass man für die Abholung dort auch wieder vorsprechen soll“, so Werning. „Wegen Corona weisen die Mitarbeiter aber immer darauf hin, dass auch für die Abholung ein Termin online gebucht werden muss – oder alternativ eben über Call Duisburg.“

Es habe trotzdem, wie auch bei der 63-jährigen Duisburgerin, immer mal wieder Missverständnisse gegeben. „Deshalb haben wir nun seit einigen Wochen die automatisierten Anschreiben entsprechend abgeändert“, so Werning. Dass die Antragsteller im sogenannten „PIN-Brief“ zwar über den Versand, nicht aber über die Abholung des Ausweises informiert werden, liege auf der Hand. Der Brief werde nicht von der Stadt Duisburg, sondern von der Bundesdruckerei verschickt.

>> PROBLEME BEI DER VERLÄNGERUNG DES FÜHRERSCHEINS

• Auch bei anderen Anliegen, die normalerweise nur online erledigt werden können, bietet die Stadt Menschen ohne Internet , aber auch nur ihnen, den Umweg über Call Duisburg (0203/94 000) an, erklärt Sprecher Malte Werning. Das gilt zum Beispiel auch für die Verlängerung von Führerscheinen.

• Eberhard Pliska (76) hat diesbezüglich allerdings zuletzt eine ähnliche Behörden-Odyssee erlebt wie Monika Gründer bei der Beantragung ihres neuen Personalausweises. „Ich hab den Führerschein Klasse 2, muss deshalb alle fünf Jahre zur medizinischen Untersuchung“, erzählt der Neudorfer. „Früher bin ich mit meinem Gesundheitszeugnis einfach zum TÜV gegangen und mein Führerschein wurde verlängert.“

• Nun bekam er dort die telefonische Auskunft, dass er online erst einmal einen Termin buchen müsse. „Ich habe dann meine Cousine gebeten, das für mich zu erledigen“, so Pliska. „Sie sagte mir, dass es die nächsten freien Termine erst im Februar gebe. Ich hab dann in der Fahrerlaubnisbehörde angerufen und hatte irgendwann eine nette Mitarbeiterin dran, die mir geholfen hat. Den früheren Termin musste meine Cousine aber noch übers Internet bestätigen...“ So, sagt Werning, sollte es nicht laufen, sondern ohne diese Umstände über Call Duisburg.