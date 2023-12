Ausstellung: Das sind Fotos des Jahres aus Duisburg

Duisburg Die Ausstellung zum Pressefoto des Jahres zeigt bewegende Geschichten aus NRW. Auch aus Duisburg sind Bilder dabei, die an 2023 erinnern.

Fotos erzählen Geschichten – dem zollt der Landtag mit der Ausstellung zum „Pressefoto des Jahres“ Tribut. 35 ausgewählte Bilder werden nun im Parlament gezeigt und liefern einen Rückblick auf das Jahr 2023 quer durch Nordrhein-Westfalen. Darunter sind auch drei Fotos aus Duisburg.

76 Fotografinnen und Fotografen haben dieses Mal insgesamt 273 Bilder eingereicht. Sie zeigen Szenen unter anderem von der Brückensprengung in Iserlohn, vom Klima-Protest in Lützerath, vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Aachen oder den Invictus Games in Düsseldorf. Die Auswahl nahm eine durch Landtag benannte Jury vor.

Bewegende Szenen aus Duisburg unter den Pressefotos des Jahres

Unter den jetzt ausgestellten Aufnahmen befinden sich zwei Bilder von WAZ-Fotografen aus Duisburg. Stefan Arend hat die 20-jährige Kathi Lawrinjuk fotografiert, wie sie die achtjährige Benita bei den Hausaufgaben betreut. Lawrinjuk arbeitet ehrenamtlich für das preisgekrönte Projekt „Tausche Bildung für Wohnen“. Dort verpflichten sich Jugendliche, für eine Zeit lang Kinder zu betreuen, dafür können sie umsonst in Marxloh wohnen.

WAZ-Fotograf Stefan Arend ist mit einem Bild aus Duisburg-Marxloh bei der Ausstellung vertreten. Foto: STEFAN AREND

Ein Foto von Lars Fröhlich mit dem Titel „Zusammenhalt“ zeigt zwei brasilianische Sportlerinnen vor dem Start der Para-Kanu-Weltmeisterschaft in Duisburg. Eine der Frauen trägt eine Beinprothese, ihrer Teamkameradin hilft sie aus dem Rollstuhl in ein Kajak.

Dieses Foto nahm Lars Fröhlich während der Para-Kanu-Weltmeisterschaft in Duisburg auf. Foto: Lars Fröhlich / WAZ

Außerdem aus Duisburg dabei ist ein Bild von DPA-Fotograf Christoph Reichwein. Zu sehen ist die Autobahn A59, die nach einem Gewitter samt stundenlanger Regenfälle überschwemmt ist. Mühsam fahren Autos durch die Wassermassen.

Mit einem anderen Foto konnte Reichwein einen Spitzenplatz im Rahmen des Wettbewerbs erlangen: Auf der Trauerfeier für Mevlüde Genç erfasste er die Szene, in der Ministerpräsident Hendrik Wüst ihrem Ehemann kondoliert. Die Jury setzte das Foto auf Platz zwei.

Die Bilder des Jahres sind bis Mitte Januar 2024 im Landtag in Düsseldorf ausgestellt. Zu sehen sind des Weiteren Motive wie Hochwasser, die Integration junger Menschen aus der Ukraine, Fußball-Ereignisse rund um die Bundesliga und die Weltmeisterschaft in Katar oder auch aktuelle Entwicklungen in der Kirche. (cst)

