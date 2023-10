In diesem Karton haben Unbekannte am Wochenende mehrere Tiere ausgesetzt und vor dem Tierheim Duisburg abgestellt.

Tierheim Duisburg Ausgesetzt – Tierheim-Personal blickt in 20 ängstliche Augen

Duisburg. Unbekannte haben am Wochenende gleich zwei Kartons vor dem Tierheim in Duisburg abgestellt. Die Mitarbeiter blickten in „20 ängstliche Augen“.

Unbekannte haben am Wochenende gleich zwei Kartons vor dem Tierheim in Duisburg abgestellt und so ihre Tiere lieblos ausgesetzt. Aus dem ersten Pappkarton haben die Mitarbeiter „insgesamt 20 ängstliche Augen angeschaut“, teilt das Tierheim über soziale Netzwerke mit. Gebettet auf Stroh saßen zehn kunterbunte Meerschweinchen im Inneren.

Einige der Tiere sollen dicke Bäuche haben, sodass das Tierheim weiteren Zuwachs erwartet. „Ein weibliches Baby-Meerschweinchen war leider so schwach, dass wir es nicht mehr retten konnten und es in unseren Händen verstorben ist. Zumindest war es in seinen letzten Minuten nicht mehr allein“, schreibt das Tierheim über den traurigen Fund.

Im Karton ausgesetzt – Tierheim hat eine klare Botschaft an die Halter

In einem zweiten Karton fand das Tierheim eine junge schwarze Katze. Das Personal werde sich nun um die neuen Bewohner kümmern und diese medizinisch versorgen. An die unbekannten Besitzer hat das Tierheim eine klare Botschaft: „In einen Karton stopfen, zukleben und dann aussetzen darf kein Trend werden! Natürlich können die Lebensumstände der Tierhalter sich ändern, aber dann nehmt bitte Kontakt zu Tierschutzvereinen und Organisationen auf und zeigt Verantwortung für eure Tiere“, schreiben die Verantwortlichen. Gemeinsam könne immer eine Lösung gefunden werden.

Sollte jemand die ausgesetzten Tiere kennen oder Infos zu dem Halter haben, könne man sich jederzeit bei dem Tierheim melden. Fundtiere veröffentlicht die Einrichtung regelmäßig auf der Internetseite: tierheimduisburg.de – dort werden auch alle Tiere veröffentlicht, die vermittelt werden sollen.

Diese Meerschweinchen-Kolonie haben Unbekannte am Wochenende in Duisburg vor dem Tierheim in einem Karton abgestellt. Foto: Tierheim Duisburg

