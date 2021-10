Ausbildung zum Notfallsanitäter: Bewerbungen noch möglich

Duisburg. Die Feuerwehr Duisburg bildet in diesem Jahr erstmals selber Notfallsanitäter aus. Bewerbungen für 2022 werden noch bis Ende Oktober angenommen.

Die Feuerwehr Duisburg bildet erstmals selber Notfallsanitäter aus. 20 junge Menschen starteten haben am 1. September in der Akademie für Notfallmedizin und Rettungswesen an der Baumstraße in Homberg ihre Ausbildung begonnen. Die Bewerbungsphase für eine Ausbildung im nächsten Jahr läuft bereits. Die Frist endet am 31. Oktober.

Bei der Notfallsanitäter-Ausbildung hat der praktische Teil einen sehr hohen Stellenwert. Der begleitende Einsatz auf den Rettungswachen der Feuerwehr wird durch Praktika in Kliniken im Stadtgebiet ergänzt. Dabei durchlaufen die Azubis die verschiedenen Fachbereiche, wie die Notaufnahme, die Intensivstation, die Pädiatrie und die Psychiatrie.

In den neu bezogenen Räumlichkeiten der Akademie werden die Auszubildenden zuvor in auf den Praxiseinsatz vorbereitet.

Ausbildung zum Notfallsanitäter: Stadt Duisburg betont Entwicklungsmöglichkeiten

Die Stadt wirbt auch mit den Entwicklungsmöglichkeiten um Azubis: Nach erfolgreicher Berufsausbildung können die Notfallsanitäter im Rettungsdienst übernommen werden. Aber auch eine Übernahme in den feuerwehrtechnischen Dienst ist über eine ergänzende Laufbahnausbildung möglich.

Weitere Informationen zur Bewerbung hat die Stadt auf der Seite https://www.duisburg.de/microsites/karriere/neu/dir-1/notfallsanitaeter-in.php veröffentlicht.

