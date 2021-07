Auf dem Ausbildungsmarkt gibt es noch gute Möglichkeiten für Jugendliche die noch auf der Suche sind. Das Bild zeigt einen Auszubildenden in der der Lehrwerkstatt von Siemens in Hochfeld.

Start ins Ausbildungsjahr Ausbildung in Duisburg: Bewerber und Betriebe auf der Suche

Duisburg. Kurz vor dem Start des Ausbildungsjahres suchen in Duisburg noch 808 Jugendliche einen Ausbildungsplatz. Hier gibt es noch Chancen.

Mit Beginn der Sommerferien ist die Agentur für Arbeit in den Endspurt am Ausbildungsmarkt gestartet. Aktuell sind 2202 Jugendliche bereits versorgt und haben somit eine Perspektive für die Zeit nach der Schule, berichtet die Duisburger Niederlassung an der Wintgensstraße.

Damit sind fünf Prozent mehr Bewerber versorgt als im Juli letzten Jahres. „Das zeigt, dass es trotz der Herausforderungen der Corona-Pandemie gut gelingt, Jugendliche und Ausbildungsbetrieb zusammenzubringen“, so Marcus Zimmermann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. Mit 808 Jugendlichen, die noch nicht wissen, wie es nach den Ferien weitergeht, sind es 81 weniger als im gleichen Zeitraum 2020. Das sei ebenfalls ein ermutigendes Zeichen.

Berufsberatung hilft angehenden Azubis und Betrieben bei der Suche

Wer noch Hilfe benötigt, dem hilft die Berufsberatung bei der Suche nach dem passenden Angebot. Es gibt weiterhin viele Chancen auf den Start in den Beruf: Aktuell sind in Duisburg noch 1.106 Ausbildungsplätze unbesetzt. Auch Betriebe, die ihren Nachwuchs noch suchen, haben einen kurzen Weg zur Agentur: Beratungstermine können telefonisch oder online vereinbart werden.

Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen gegenüber dem Vorjahr gesunken

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2020 meldeten sich 3010 Bewerber/innen für Berufsausbildungsstellen (23 mehr als im Vorjahreszeitraum). Insgesamt wurden der Agentur für Arbeit Duisburg im gleichen Zeitraum 2495 Ausbildungsstellen gemeldet, 116 weniger als im Vorjahr. Das entspricht einem Rückgang um 4,4 % zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Gesucht: Kaufleute, Industriemechaniker, Zahnmedizinische Fachangestellte

Das sind die Top 10 der unbesetzten Ausbildungsstellen in Duisburg (Anzahl in Klammern): Verkäufer/in (102); Kaufmann/-frau im Einzelhandel (56); Kaufmann/-frau – Büromanagement (55); Industriemechaniker/in (37); Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r (32); Verwaltungsfachangestellte/r- Kommunalverwaltung (31); Fachinformatiker-Anwendungsentwicklung (29); Medizinische/r Fachangestellte/r (28); Elektroniker/in für Betriebstechnik (27); Fachkraft – Lagerlogistik (27).

