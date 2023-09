Ausbildung bei Feuerwehr Duisburg: Notfallsanitäter gesucht

Duisburg. Die Feuerwehr Duisburg sucht Nachwuchskräfte, die sich zum Notfallsanitäter ausbilden lassen wollen. Bewerbungen sind bis Ende Oktober möglich.

Die Feuerwehr Duisburg sucht wieder Nachwuchskräfte, die sich für eine Ausbildung zur Notfallsanitäterin und zum Notfallsanitäter interessieren. Notfallsanitäter sind unter anderem für die medizinische Versorgung von Notfallpatienten direkt am Einsatzort und auf dem Rettungswagen verantwortlich oder unterstützen bei der Versorgung auf dem Notarztfahrzeug.

Die abwechslungsreiche Ausbildung dauert drei Jahre und ist in verschiedene Abschnitte gegliedert. So werden wechselseitig theoretische sowie praktische Schwerpunkte absolviert. An der Akademie für Notfallmedizin und Rettungswesen findet die theoretische und fachpraktische Ausbildung statt.

Ausbildung zum Notfallsanitäter: Einsatzdienst im Rettungsdienst und Krankentransport

Der praktische Teil der Ausbildung wird im Schichtdienst an den Lehrrettungswachen durchgeführt. Hierzu gehört unter anderem der Einsatzdienst im Rettungsdienst und Krankentransport. In der klinischen Ausbildung werden die praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten im psychiatrischen und pädiatrischen Bereich sowie auf Pflegestationen, der Notaufnahme, Intensivstation und im Operationssaal erlernt und gefestigt. Im Rahmen der Ausbildung ist zudem der Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C vorgesehen.

Stadt Duisburg betont Entwicklungsmöglichkeiten

Nach erfolgreicher Berufsausbildung bestünden sehr gute Übernahmechancen, ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis „mit besten Personalentwicklungsmöglichkeiten“ zu erhalten, so die Stadt Duisburg. Bei persönlicher Eignung kann auch die Ausbildung zum Brandmeister absolviert werden.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo I Hbf]

Weitere Informationen zur Bewerbung gibt es unter https://duisburg.de/microsites/karriere/neu/dir-1/notfallsanitaeter-in.php. Interessierte können der Feuerwehr Duisburg ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an recruiting@feuerwehr.duisburg.de senden. Für Rückfragen steht auch Sylvia Belaic von der Feuerwehr Duisburg telefonisch unter 0203/308-2129 zur Verfügung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg