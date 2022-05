Aufmerksamer Zeuge: Polizei Duisburg fasst Kiosk-Einbrecher

Die Polizei Duisburg stellte einen Einbrecher, der in Hochfeld in eine Trinkhalle eingestiegen war (Symbolbild).

Duisburg. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkt einen Einbrecher, der in einen Kiosk in Hochfeld einstieg. Die Polizei konnte ihn noch im Ladenlokal festnehmen.

Die Polizei Duisburg hat einen Einbrecher in einem Kiosk festgenommen. Er hatte am Sonntagmorgen, 8. Mai, das Rolltor einer Trinkhalle an der Heerstraße in Hochfeld aufgehebelt und war dort eingestiegen.

Dies bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, der gegen 9.50 Uhr den Notruf wählte. Die Einsatzkräfte konnten den 34-jährigen Täter noch im Laden stellen und brachten ihn zur nächsten Polizeiwache. Dort überprüften sie seine Identität und erstatteten Anzeige.

