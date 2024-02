Auffälliger Fahrer flüchtet vor Polizei Duisburg: Waffenfund

Duisburg Nachts steht ein Auto mit laufendem Motor und nervösem Fahrer auf der Straße. Der Mann will vor Polizisten flüchten. Was diese dann herausfinden.

Streifenpolizisten haben in der Nacht auf Freitag, 16. Februar, in Walsum-Vierlinden einen auffälligen Autofahrer kontrolliert: Der Fluchtversuch des Mannes scheiterte. Gegen den Duisburger erhebt die Polizei nun mehrere Vorwürfe.

Die Polizisten wurden nachts um 1.45 Uhr auf den Wagen des Mannes auf der Straße Am Helpoot aufmerksam: Die Straße war leer, der VW stand, der Motor lief, das Licht war eingeschaltet und der 37-Jährige saß offensichtlich nervös am Steuer, berichtete das Präsidium am Mittag danach. Die Gesamtsituation erschien den Beamten seltsam, darum wollten sie den Wagen und den Insassen kontrollieren. Der Mann am Steuer aber drückte aufs Gaspedal. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf.

Polizeikontrolle in Duisburg-Vierlinden: Betrunkener Fahrer hatte Schusswaffe im Wagen

Ums Eck, auf dem Brunnenweg, stellte der Fahrer den Wagen ab. Der zuvor gefahrene Mann habe darin nicht angeschnallt auf dem Beifahrersitz gesessen, so die Polizei. Die Polizisten nahmen zunächst Alkoholgeruch wahr und konnten dann im Wagen Drogen und Alkohol finden. Ihr Verdacht bestätigte sich: Der Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde dem Verdächtigen eine Blutprobe entnommen und das Fahrzeug durchsucht. Im Fußraum fanden die Beamten auch noch eine Schusswaffe mit Munition und Bargeld. Zudem ist der 37-Jährige auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei versucht nun unter anderem herauszufinden, woher die Waffe stammt.

