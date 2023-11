A 59 in Duisburg wieder frei – die nächste Sperrung kommt

Duisburg. Aufatmen bei Autofahrern im Duisburg Norden: Die A 59 ist nach einwöchiger Sperrung wieder frei. Aber: Die nächste Sperrung steht schon an.

Aufatmen bei den Autofahrern im Duisburger Norden. Seit Sonntag ist die A 59 wieder frei. Die Nord-Süd-Achse war zuvor zwischen den Anschlussstellen Marxloh und Fahrn in Richtung Dinslaken eine Woche lang gesperrt.

Grund für die Sperrung waren Brückenarbeiten. Diese konnte die Autobahn GmbH im geplanten Zeitrahmen beenden.

Die Folgen der Sperrung waren in den vergangenen Tagen massiv: Autofahrer mussten sich in Alt-Hamborn, Marxloh und Obermarxloh durch den Dauerstau quälen. Am schlimmsten war die Situation am Mittwochabend in Marxloh. Dort sorgten drei Unfälle für ein noch größeres Verkehrschaos.

A 59: Die nächste Sperrung steht schon wieder an

Die schlechte Nachricht: Die nächste Sperrung steht schon wieder an. Von Montag, 20. November, 10 Uhr, bis Montag, 27. November, 5 Uhr, ist die Autobahn dann wieder zwischen Fahrn und Marxloh nicht befahrbar. Diesmal gilt die Sperrung in beide Fahrtrichtungen.

