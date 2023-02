Auf ICE-Fahrt: Unbekannter stiehlt weltbekanntes Jagdhorn

Duisburg/Essen. Auf der ICE-Fahrt von Essen nach München ist einem Musiker ein wertvolles Jagdhorn gestohlen worden. Eine Spur führt nach Duisburg.

Einem Profimusiker ist am Donnerstag auf der ICE-Fahrt von Essen nach München ein wertvolles Jagdhorn gestohlen worden. Der Dieb machte sich am Duisburger Hauptbahnhof aus dem Staub.

Der 24-Jährige war um 18.40 Uhr am Essener Hauptbahnhof in den ICE 821 in Richtung seiner bayrischen Heimatstadt gestiegen und schnell eingeschlafen. Als er dann aufwachte, bemerkte er das Fehlen seines Instruments, dessen Wert auf 9000 Euro geschätzt wird. Der Musiker hatte das Jagdhorn in der oberen Gepäckablage in dem Schnellzug verstaut.

Instrumenten-Diebstahl: Spur führt nach Duisburg

Die Münchener Bundespolizei nahm die Ermittlungen zu dem Instrumenten-Diebstahl auf und kontaktierte dabei auch alle Bundespolizeiwachen an den Haltepunkten. Dadurch kam heraus, dass der Dieb das Jagdhorn schon vor dem ersten Halt in Duisburg aus der Gepäckablage genommen hatte.

Bilder einer sofort veranlasste Videoauswertung zeigten den Unbekannten samt Instrumententasche im Duisburger Hauptbahnhof.

Dieses Alexander Doppelhorn wurde aus dem ICE 821 gestohlen. Foto: Bundespolizei

Die Bundespolizei warnt nun vor dem Ankauf des weltbekannten Alexander Doppelhorns (F/B-Doppelhorn - Modell 103). Gleichzeitig nehmen die Ermittler Zeugenhinweise unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 entgegen.

