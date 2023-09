Auf Duisburger Spielplatz: Fünf Täter überfallen Jungen (15)

Duisburg. Fünf Räuber haben einen 15-Jährigen auf einem Duisburger Spielplatz überfallen. Die Polizei berichtet außerdem von einem zweiten Überfall.

Die Duisburger Kripo ermittelt zu zwei Raubüberfällen. Bei den beiden Taten vom Wochenende machten die Täter Beute.

Im Norden der Stadt schlugen am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr fünf Jugendliche im Bereich des Spielplatzes „Seile“ an der Friedrich-Ebert-Straße zu. Die maskierten Räuber drohten dort einem 15-Jährigen körperliche Gewalt an und forderten seinen Elektroroller.

Anschließend flüchteten sie mit dem E-Scooter der Marke Zamelux. Die Unbekannten sollen etwa 15 Jahre alt sein. Ihre Gesichter hatten sie mit Schlauchschals verdeckt. Außerdem trugen sie Kappen. Einer der Täter soll laut Polizei eine auffallend dunkle Stimme haben.

Zweiter Überfall in Duisburg-Rheinhausen

Beim zweiten Überfall stieß der Täter einen 44-Jährigen in der Nacht zu Sonntag gegen 0.20 Uhr auf der Beethovenstraße in Rheinhausen von seinem Fahrrad. Mit dem anthrazitfarbenen Rad der Marke Cube und einem Komplizen flüchtete der Mann anschließend in Richtung Brahmsstraße. Er soll etwa 1,90 Meter groß und schlank sein. Zur Tatzeit hatte er eine kurze Hose an.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 in beiden Fällen unter 0203 280 0 entgegen.

