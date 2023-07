Auf der Straße mit Hammer attackiert: Mann in Lebensgefahr

Duisburg. Ein Unbekannter soll einen 39-Jährigen mit einem Hammer attackiert haben. Eine Mordkommission ermittelt. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Ein Unbekannter soll in der Nacht zu Freitag einen 39-Jährigen in Duisburg mit einem Hammer attackiert und anschließend mit einer Stichwaffe schwer verletzt haben. Das teilen die Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagmorgen mit. Eine Mordkommission ermittelt.

Mehrere Streifenwagen rückten in der Nacht gegen 3.25 Uhr zur Sonnenstraße in Aldenrade aus. Die Attacke soll auf der Straße stattgefunden haben. Ein Rettungswagen brachte den Duisburger mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Laut Auskunft der Polizei schwebt das Opfer noch immer in Lebensgefahr. In der Nähe des Tatorts konnten Polizisten den Hammer sicherstellen.

Mann auf der Straße mit Hammer attackiert – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei nennt Details zum Täter: So sollen Zeugen den Angreifer als etwa 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet beschrieben haben. Dazu soll er eine graue Sturmmaske getragen haben.

Eine Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sich unter 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Duisburg wenden können.

Bislang sind die Hintergründe der Tat unklar, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ob es eine Vorgeschichte gibt, sei noch ungewiss, ebenso die Motivlage.

