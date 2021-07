Fahrbahnschaden: Auf A59 in Duisburg nur ein Streifen frei

Duisburg. Die Autobahn GmbH repariert auf der Grunewaldbrücke kurzfristig einen Schaden auf der A59. Richtung Süden bleibt ab 15 Uhr nur eine Spur frei.

Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt am Freitagnachmittag (2. Juli) kurzfristig zwei Fahrspuren auf der Grunewaldbrücke. Auf der A59 wird darum voraussichtlich ab 15 Uhr in Fahrtrichtung Düsseldorf auf einem längeren Abschnitt zwischen den Kreuzen Duisburg (A40/A59) und Duisburg-Süd (A524/A59) nur noch ein Fahrstreifen befahrbar sein. Im Feierabendverkehr drohen durch die Baustelle Verkehrsbehinderungen und Stau auf der A59 in der Duisburger Innenstadt.

Die Autobahn GmbH des Bundes bereitet zurzeit die Sanierung des beschädigten Fahrbahnübergangs auf der A59-Brücke vor. Bei der Einrichtung der Baustelle sei Mitarbeitern die Delle im Asphalt aufgefallen, berichtete Autobahn-Sprecher Tobias Zoporowski am Freitagnachmittag.

Der Schaden solle kurzfristig und schnell repariert werden. Für die Arbeiten, so der Plan, seien drei Stunden veranschlagt. Danach könne die Sperrung der Streifen in Richtung Düsseldorf voraussichtlich noch am Freitagabend wieder aufgehoben werden, so Zoporowski. Bis zur Aufhebung der Sperrung werde es jedoch „voraussichtlich zu verkehrlichen Einschränkungen kommen“.

Spalt auf A59-Grunewaldbrücke: Reparatur des Fahrbahnübergangs ab 12. Juli

Ein am 8. April entdeckter Schaden am Fahrbahnübergang auf der Grunewaldbrücke soll im Sommer beseitigt werden. Zunächst soll der Übergang in Fahrtrichtung Dinslaken saniert werden: ab 12. Juli und voraussichtlich bis zum 26. August. Daran anschließend ist geplant, die Arbeiten in Richtung Düsseldorf fortzusetzen. Über Verkehrseinschränkungen, die für die Autofahrer während der Bauzeit entstehen, will die Autobahn GmbH Rheinland rechtzeitig informieren.

